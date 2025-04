Ana Maria Braga se casa pela quinta vez e usa vestido florido

Ana Maria Braga se casou pela quinta vez na última sexta-feira, dia 4, com o jornalista Fábio Arruda. Os dois se conheceram em 2022 e decidiram oficializar a união agora, em 2025. Uma das convidadas postou um vídeo mostrando o vestido de noiva da apresentadora, que fugiu um pouco do convencional e optou por um design florido.

Na legenda da publicação, ela ainda explica que a dança feita por eles é uma tradição popular em casamentos judaicos, para simbolizar alegria:

Não podia faltar muita alegria ao som de 'Hava Nagila' é uma tradição popular em casamentos judaicos porque ela simboliza alegria, união e celebração da vida. O nome Hava Nagila significa literalmente 'Vamos nos alegrar' em hebraico. Viva os noivos!

Michelle Meleck, a convidada, também postou um clique ao lado dos noivos e mostrou o terno do Fábio, que saiu do padrão e usou um terno rosa claro.

A apresentadora Eliana também estava na cerimônia e usou um vestido verde-água.

Vale lembrar que o casamento aconteceu na capela construída na fazenda da Ana Maria e que foi uma comemoração intimista. Além disso, esse é o quinto casamento da apresentadora, que já foi esposa de Johnny Lucet, em 2020, se separando um ano depois; com Marcelo Frisoni em 2005, que durou quatro anos; com Carlos Madrulha, em 1990, terminando em 1995; e com Antonio Drausio Badan, seu primeiro marido, de 1971 a 1973.