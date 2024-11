Sabrina Sato compartilha clique fofo ao lado de Nicolas Prattes e Zoe

Sabrina Sato usou as redes sociais no último domingo, dia 10, para compartilhar um momento de carinho entre Nicolas Prattes, seu noivo, com a filha Zoe. Atualmente, a família vem vivendo um momento delicado, uma vez que a apresentadora perdeu o bebê que estava esperando.

Como você viu aqui, após a notícia da perda do bebê, Sato e sua família foram passar alguns na fazenda, em contato com a natureza. Até o momento, os poucos cliques haviam sido postados por Kika Sato, mãe da apresentadora.

Desde que a notícia do fim da gravidez se tornou pública, Sabrina vem fazendo uma volta gradual às redes sociais. Ao compartilhar o momento fofo entre a filha e o noivo, ela não escreveu nenhuma legenda, mas deixou a música Tudo que a fé pode tocar, de Tiago Iorc, ao fundo.

Forças para a família Sato, não é?