Santo André recebe Semana de Ciência, Tecnologia e Inovação

O Cine Theatro de Variedades Carlos Gomes, em Santo André, recebe hoje, às 18h, a abertura da Semana Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação, evento anual que reúne as empresas, instituições de ensino, de pesquisa e agentes do ecossistema de inovação do Grande ABC com o objetivo analisar, discutir e conhecer os avanços do setor.

A cerimônia terá reunião do Comitê de Inovação de Santo André e apresentação dos jovens músicos da orquestra do projeto Locomotiva. Na prática, porém, a programação começará às 9h, com visitação de turismo industrial à Unipar, empresa do setor químico.

A Semana de Inovação seguirá até o dia 19 (terça-feira), com programação composta por palestras, apresentação de trabalho inovadores dos estudantes das instituições parceiras, entrega do Prêmio Santo André Inovação e o Dia D da Empregabilidade para Pessoas com Deficiência.

Nesta terça-feira, por exemplo, serão realizadas atividades relacionadas ao Prêmio Santo André de Inovação, com a exposição, das 8h às 12h, no Cine Theatro, de trabalhos inovadores desenvolvidos pelos alunos das instituições de ensino participantes. Já a partir das 13h, os estudantes participam do Pitch, uma apresentação de forma curta e direta de um produto visando conquistar o interesse de um investidor, cliente ou parceiro. Os trabalhos que mais se destacarem, após análise de 20 jurados, serão premiados em cerimônia que acontecerá às 18h.

A programação pode ser vista no site https://www3.santoandre.sp.gov.br/parquetecnologico/semana-municipal-de-ciencia-tecnologia-e-inovacao-2024/.