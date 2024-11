Palavra do Leitor - 11 de novembro de 2024

Trump – 1

‘Economia da região pode se beneficiar com Trump’ (Economia, dia 7). Trump é protecionista. Vai proteger os produtos deles e taxar o que vier de fora.

Alexandre Sales

do Instagram

Trump – 2

O negócio dele é taxar os produtos externos (brasileiros inclusive) e isso não ajuda o Brasil.

Ronildo Abijaude

do Instagram

Trump – 3

Muita gente inconformada com a justa e correta eleição de Donald Trump à presidência dos Estados Unidos. Mas vamos aos fatos. Poucos perceberam a ironia quando o democrata e pacifista Barack Obama, 44º presidente norte-americano, foi agraciado com o Prêmio Nobel da Paz mesmo com as tropas de seu país atuando em combates ativos em algum lugar do mundo, em seus oito anos completos de gestão. Diferentemente, o republicano e belicista Donald Trump, com sua gestão baseada no ‘America First’, procurou reduzir as tensões internacionais, diminuindo a participação militar americana fora de suas divisas Atuando como um verdadeiro diplomata, convenceu até o “menino maluquinho” da Coreia do Norte a baixar a bola. Já na gestão do caquético democrata Joe Biden, bastou o mundo perceber sua fraqueza para que começassem os conflitos entre Rússia e Ucrânia; para que aumentassem as tensões entre China e Taiwan; para que o Irã colocasse novamente as manguinhas de fora e abastecesse com armas e dinheiro seus braços terroristas, incentivando-os a atacar Israel; e, pasmem, até o “menino maluquinho” da Coreia do Norte resolveu mostrar a cara novamente e ameaçar seu vizinho sulista. Tenho quase certeza de que se Trump tivesse sido reeleito em 2020, o mundo estaria diferente e bem melhor.

Vanderlei Retondo

Santo André

Comunismo

No século XIX, o papa Leão XIII, equivocadamente, condenou, em pé de igualdade, o liberalismo e o comunismo. Equivocadamente porque o liberalismo nada mais faz do que explicar como funciona a economia de um país; não é uma afronta à religião, como é o caso do comunismo. Garibaldi, herói de dois mundos, defensor da liberdade, impulsionou o liberalismo em todo o mundo e em diversos países surgiram grandes líderes adeptos de suas ideias. Por exemplo, Simón Bolívar, na Venezuela (nada a ver com as aberrações de Chávez e Maduro, que apenas utilizaram o nome dele) e, no Brasil, o grande Rui Barbosa. No século XX, infelizmente, em diversos países, prevaleceram as tendências estatizantes: comunismo e fascismo, ambos sustentados pela mesma ilusão: a de que o Estado seja a solução. Ilusão porque Von Mises já demonstrou, em 1923, a inviabilidade de uma economia regida pelos princípios marxistas. Observando o que aconteceu nos países que optaram pelo liberalismo percebemos a sua superioridade: Japão, Coreia do Sul, Cingapura, Taiwan, por exemplo; países livres e prósperos. A China, por sua vez, somente deslanchou depois que adotou a economia de mercado (capitalismo). Mas ainda manteve a horrível ditadura do partido comunista. No Brasil, Franco Montoro, seguidor da encíclica Rerum Novarum, de Leão XIII e, portanto, democrata-cristão na origem, acabou, melancolicamente, participando da fundação do hoje moribundo PSDB, partido de esquerda, que trouxe vários malefícios para o Brasil: aumento escorchante de impostos, leniência com a criminalidade, equívocos na área da educação etc. O Brasil, para se tornar uma grande e próspera nação, deve levar em conta o que aconteceu nos outros países; o comunismo nunca deu certo em nenhum país e os países que o adotaram atraíram situações trágicas e degradantes para seus povos.

Milton Reinaldo Sanches

Santo André