Renato Aragão participa pela primeira vez de uma edição do Teleton:Foi uma linda corrente do bem

Renato Aragão, o amado Didi Mocó, participou pela primeira vez do Teleton 2024, no último sábado, dia 9 nos estúdios do SBT. Ex-contratado da Globo, com imagem vinculada anteriormente ao Criança Esperança, ele surgiu emocionado no programa.

Através das redes sociais, o comediante agradeceu o convite e escreveu:

Quero agradecer imensamente ao SBT por mais uma edição inesquecível do Teleton e a cada pessoa que esteve ao nosso lado, doando com tanto carinho e generosidade.

Didi ainda parabenizou as pessoas que doaram:

Foi uma linda corrente do bem, e juntos conseguimos ajudar milhares de crianças e famílias atendidas pela AACD. Vocês são a prova de que, unidos, podemos transformar vidas! Parabéns a todos que fizeram parte desse momento especial.