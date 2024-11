Neymar Jr. reúne A Diretoria no aniversário de um ano de Mavie

Neymar Jr. é rodeado de amigos, ou melhor - parças! E no aniversário de um ano de Mavie, que rolou no dia 9 de novembro, ele não deixou de convidar cada um deles para celebrar a data com a sua família.

Através de uma publicação no Instagram de Rafael Zulu, foi possível ver o craque rodeado de um de seus grupos de amigos mais fiéis, composto por Luciano Huck, Gabriel Medina, Bruninho e o próprio Zulu.

Na legenda da publicação, o ator escreveu:

Hoje foi dia de comemorar a vida da nossa sobrinha Mavie! Estava com saudade da Diretoria reunida. Só faltou você Thiaguinho. Amo vocês meus irmãos, muito bom quando estamos juntos.