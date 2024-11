Após mostrar look das filhas para aniversário de Mavie, Virginia conta porque Maria Flor foi sem bolsa: Para não roubar docinhos

Que fofas! Virginia Fonseca usou as redes sociais no último sábado, dia 9, para mostrar o look das filhas para o aniversário de um ano de idade de Mavie, filha de Bruna Biancardi e Neymar Jr..

Ainda na publicação, Fonseca contou que não ia poder ir à festa, já que ela e Zé Felipe precisam trabalhar em São Paulo, enquanto a festa é no Rio de Janeiro. Na legenda, ela escreveu:

Mamãe e papai saíram para trabalhar, mas elas estão prontas para curtir um aninho da Mavie. Vê se eu aguento? Que Deus acompanhe.

Já nos Stories, ao ser questionada sobre Maria Flor roubar docinhos na festa, Virginia contou que a filha já foi sem bolsa para evitar problemas. Vale lembrar que a pequena é conhecida por ser gulosa, tanto é que sua festa de dois anos de idade foi com o tema Magali, da Turma da Mônica.

Um amor, não é?