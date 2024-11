Príncipe William estaria ansioso para vinda ao Brasil depois de relevar que teve o ano mais terrível de sua vida

Príncipe William não teve um ano fácil, já que enfrentou os diagnósticos de câncer da esposa, Kate Middleton e do pai, o Rei Charles lll. Segundo o Daily Mail, o próximo rei da Inglaterra estaria bastante ansioso para visitar o Brasil no ano que vem, depois de passar pelo período mais terrível de sua vida.

O príncipe estará presente na COP 30, a Conferência da ONU sobre mudanças climáticas que acontecerá em Belém, no Pará e vê com bons olhos esse tipo de evento. Segundo fontes do diário britânico, William está engajado em relação à crise climática e está ansioso para desempenhar seu papel no evento, que promete ser extremamente importante. Há, ainda, uma forte especulação de que ele possa sediar no país seu prêmio Earthshot, que reconhece boas ações ambientais.

Esta semana, o Príncipe de Gales visitou a África do Sul para destacar a inovação e os jovens africanos, enquanto a Earthshot sediava sua quarta premiação anual na Cidade do Cabo. Durante sua viagem, o príncipe falou sobre a importância de não perder de vista o que precisa ser feito entre agora e 2030. Seu comprometimento em restaurar o futuro do planeta é inabalável e o Príncipe está determinado a fazer tudo o que puder para usar sua plataforma para espalhar otimismo urgente.

No último dia 7, o filho mais velho de Charles III, abordou as dificuldades que encarou neste ano após os diagnósticos de câncer na família:

Sinceramente? Tem sido terrível. Provavelmente foi o ano mais difícil da minha vida. Então, tentar superar todo o resto e manter tudo nos trilhos tem sido muito difícil. Mas estou muito orgulhoso da minha esposa e do meu pai por lidarem com as coisas da forma que eles fizeram. Mas, do ponto de vista familiar, tem sido, sim, tem sido brutal.