Charge - 9 de novembro de 2024

Das 20 favelas mais populosas do Brasil, duas estão localizadas no Grande ABC. Vila São Pedro, em São Bernardo, e Chafik/Macuco, em Mauá, aparecem em 17° e 19° lugares, respectivamente, no ranking do Censo 2022, divulgado ontem pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). A comunidade mais populosa do País é a Rocinha, no Rio de Janeiro, enquanto no Estado de São Paulo Paraisópolis, na Capital, lidera (terceira no ranking nacional).

Formadas na década de 1980, as duas comunidades da região concentram, juntas, 55.301 mil moradores, número superior ao de residentes de Rio Grande da Serra (44.170). Em relação à extensão territorial, essas favelas somam 2,1 km² (1,3 Chafik/Macuco, e 0,8 São Pedro) – a Rocinha, em comparação, tem 0,9 km², enquanto a maior favela em extensão do Brasil, chamada 26 de Setembro, em Brasília, tem 10,5 km².