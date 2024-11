Marcelo ignora chuva para mostrar realizações

Durante a campanha eleitoral em Mauá, a principal crítica feita pelo deputado estadual Atila Jacomussi (União Brasil) ao prefeito Marcelo Oliveira (PT) era a de que o adversário não saía de seu gabinete. Pois o petista, reeleito para mais quatro anos no Paço mauaense, provou esta semana que o oposicionista estava errado. Nesta semana, nem mesmo o tempo ruim impediu o petista de visitar área no Jardim Oratório que era usada para descarte irregular de lixo e foi transformada em espaço de lazer para a garotada. “Mesmo debaixo de chuva estamos trabalhando. Colocamos um brinquedão para as crianças e vamos implementar a academia ao ar livre. Acabei de passar em uma travessinha na Presidente Epitácio, também no Oratório, que ganhará brinquedo e academia”, afirmou. Do Oratório, Marcelo seguiu para o Jardim Canadá, onde seguiu visitando espaços que passam por obras para se tornar áreas de lazer. “Nosso governo tem trabalhado cada vez mais para levar saúde e lazer à população”, destacou Marcelo, ignorando a chuva que caía enquanto gravava vídeo.

BASTIDORES

Pesar

O comerciante Helio Cota Pacheco (foto), pai do presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), morreu ontem de madrugada em Belo Horizonte, Minas Gerais, onde também ocorreu o enterro, no Cemitério do Bonfim. Ele tinha 81 anos e faleceu de “causas naturais”, segundo informações distribuídas à imprensa pela equipe do parlamentar. Entre os amigos que lamentaram profundamente a morte do empreendedor estão o empresário Nenê Constantino, fundador da Gol Linhas Aéreas, e a sua mulher, Áurea Caixeta de Oliveira.

Posse

Welbe Macedo, suplente de vereador nas eleições de 2020 pelo Cidadania e atualmente no PSB, foi empossado na Câmara de São Caetano devido à licença de Tite Campanella (PL), que se ausentará até o fim deste mês. Welbe permanecerá no cargo até 26 de novembro, último dia da licença de Tite, mas retornará ao Legislativo em 1º de janeiro de 2025, uma vez que foi eleito em outubro.

Prontos para votar

Dois projetos de autoria de deputados estaduais com base eleitoral na região ganharam regime de urgência, receberam aval das comissões permanentes da Alesp (Assembleia Legislativa) e, agora, estão aptos à votação no plenário: o de Luiz Fernando Teixeira (PT), que obriga as concessionárias de rodovias do Estado a viabilizar o pagamento do pedágio por Pix e cartões de crédito e débito; e o de Rômulo Fernandes (PT), que declara como Patrimônio Histórico e Cultural do Estado o Parque Ecológico da Gruta Santa Luzia, em Mauá.

Paizão

O deputado federal Alex Manente (Cidadania) provou que consegue dividir seu tempo entre os trabalhos na Câmara e a família. Ontem, o prefeiturável derrotado no segundo turno em São Bernardo aproveitou que estava na cidade e levou os filhos ao colégio. “Sexta-feira começando e eu aqui fazendo uma coisa muito bacana: (Estou) levando a Nicole e o Lorenzo para a escola. É uma maneira que tenho de ficar próximo a eles, já que chego quinta-feira à noite de Brasília”, afirmou o parlamentar.

Ofício

Julinho Fuzari (Cidadania), vereador de São Bernardo, enviou um ofício à Prefeitura pedindo urgente intervenção no Piscinão Pauliceia. Segundo o parlamentar, o nível de água do reservatório está acima da normalidade e funcionários relataram que o córrego Curral Grande está jogando água para dentro do piscinão devido às obras do novo acesso do km 16 da Via Anchieta, o que pode potencializar problemas de enchentes na região, principalmente nos períodos de chuva.