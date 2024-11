Universidade promove ação gratuita de saúde e cidadania nos sábados

A São Judas, do Ecossistema Ânima, realiza neste sábado (9), das 10h às 14h, uma Ação Global. A ideia é que o evento extensionista reuna estudantes de cursos diverso para práticas abertas ao público em São Bernardo e Guarulhos. Entre as atividades, serão oferecidas orientação em saúde (como glicemia, hipertensão e vacinação), indicações nutricional e de higiene bucal, além do suporte para MEIs (microempreendedores individuais).

Estão previstas ainda rodas de conversa para pais e filhos, assim como orientação para prevenção de acidentes domésticos. A ideia é que ainda ocorram oficinas para elaboração de currículo, atividades de ginástica laboral, assim como conselhos para cuidados e vermifugação voltada a pets.

Todas ações são promovidas por estudantes dos cursos de Biomedicina, Farmácia, Fisioterapia, Enfermagem, Medicina Veterinária, Odontologia, Nutrição, Arquitetura e Urbanismo, Direito, Psicologia, Administração, Ciências Contábeis, Publicidade e Propaganda e Marketing, com a supervisão de seus professores.

Para participar, basta comparecer no campus ao endereço da Av. Pereira Barreto, 1479, na região central de São Bernardo.