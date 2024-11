Palmeiras encara Grêmio para retomar sonho do tri

Os resultados das últimas rodadas do Brasileirão atrapalharam a corrida do Palmeiras pelo tri nacional. Após série invicta de mais de dez jogos, o Verdão soma agora duas partidas seguidas sem vitória e viu a distância para o líder Botafogo-RJ, antes de apenas um ponto, aumentar para seis (67 a 61), não dependendo mais apenas dele para levar o título.

Com 18 pontos ainda em disputa, o elenco alviverde não perdeu a esperança em uma retomada, a começar pelo duelo com o Grêmio, às 21h30 de hoje, no Allianz Parque, pela 33ª rodada. Resultado positivo pode devolver a confiança ao time e aproximá-lo do clube carioca.

O adversário gaúcho, por outro lado, busca se afastar de vez da zona de rebaixamento e, quem sabe ainda, alcançar o grupo que busca vagas na Libertadores do próximo ano. O Grêmio é 11º colocado, com 39 pontos, apenas cinco à frente do Z-4.

A falta de eficiência do elenco palmeirense foi pauta no clube após a derrota por 2 a 0 para o rival Corinthians na segunda-feira. O zagueiro e capitão Gustavo Gómez reconheceu os pontos fracos do time. “Estamos corrigindo nos treinos os erros que cometemos no clássico para ter um desempenho melhor contra o Grêmio. Precisamos colocar muita intensidade na partida e sermos mais eficazes no controle do jogo. Futebol também é eficácia”, explicou em coletiva.

Uma das correções de Abel Ferreira pode ser a troca de Felipe Anderson, que não vive boa fase no ataque, por Dudu ou Mauricio.