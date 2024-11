Volkswagen bate recorde de exportação de automóveis

A Volkswagen do Brasil registrou recorde de exportações em outubro, com 12.049 unidades embarcadas no mês passado. É o melhor resultado de exportações registrado pela marca desde abril de 2018, com 18.752 veículos no mês. Entre janeiro e outubro foram 78.623 unidades, um número 48,5% maior do que o volume de exportações no mesmo período de 2023 (52.940).

Nos dez primeiros meses deste ano a Volks já superou o número de exportações da marca no ano inteiro de 2023 (62.834 unidades).

A empresa concentra suas exportações atualmente em 18 países: Argentina, México e Colômbia – os três principais mercados, em volume de embarques, respectivamente – além de Aruba, Bolívia, Chile, Costa Rica, Curaçao, El Salvador, Equador, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguai, Peru, República Dominicana, St. Maarten e Uruguai. Os modelos mais exportados neste ano foram o Novo Polo (26.953), Saveiro (21.902), Nivus (13.188) e T-Cross (12.932).