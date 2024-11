Livro de Harlan Coben será série da Netflix; estreia está prevista para janeiro

A Netflix anunciou na quarta-feira, 6, que lançará uma minissérie do livro Que Falta Você Me Faz, de Harlan Coben. Com estreia prevista para 1º de janeiro de 2025, ela tem Harlan como produtor executivo.

O enredo gira em torno da detetive Kat Donovan, ex-noiva de Josh (que no livro se chama Jeff). Ele desaparece repentinamente, e, onze anos depois, Kat reencontra o namorado, agora viúvo, em um perfil da internet.

Tendo que lidar com o passado mais uma vez, ela se depara com pistas sobre o assassinato do pai, que envolve uma trama de segredos.

Em uma postagem no Instagram do autor, ele disse mais sobre o enredo: "Não há nada como o choque de encontrar uma velha chama em um aplicativo de namoro. Quando isso acontece com a detetive Kat Donovan, ver o rosto de seu ex-noivo novamente a força a revisitar velhas feridas e segredos enterrados."

No elenco, estão Jessica Plummer, Rosalind Eleazar, Ashley Walters, Richard Armitage, e James Nesbitt, sob a direção de Sean Spencer.

Harlan Coben é um grande nome da ficção policial, com mais de 75 milhões de exemplares de seus livros vendidos e mais de 50 livros traduzidos para o português, pela Editora Arqueiro.

Suas obras já foram adaptadas em outras produções para a Netflix, como A Grande Ilusão e Não Fale Com Estranhos.