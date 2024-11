Zé Love é eliminado de A Fazenda 16; Gui e Flor continuam no game

Chega ao fim o jogo de Zé Love em A Fazenda 16. Mais uma noite o clima ficou bem pesado na casa, principalmente após uma tarde recheada de discussões e problemas entre os participantes que, mais uma vez, deixaram clara que as brigas não vão chegar ao fim tão cedo.

Dessa vez, Zé Love, Gui e Flor encararam os banquinhos mais temidos de todo o confinamento - isso sem contar as perguntas ardidas de Adriane Galisteu, né?

Com os ânimos à flor da pele, o primeiro nome a ser anunciado para voltar à sede foi o de Guilherme, deixando Flor e Zé Love com aquele sentimento de ansiedade e coração batendo mais forte. Porém, no fim, o ex-jogador de futebol recebeu a menor quantidade de votos e deixará o reality.