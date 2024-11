Fundação Santo André promoverá Dia da Responsabilidade Social com serviços gratuitos

A segunda edição do FundAção e Cidadania, Dia da Responsabilidade Social, sob a coordenação geral da Comissão de Responsabilidade Social, será realizada na Fundação Santo André (Av. Príncipe de Gales, 821) no sábado dia 9, das 9 às 12 horas, com o objetivo principal de desenvolver ações de Responsabilidade Social nas áreas de educação, meio ambiente, sociais, saúde e outras.

Trata-se de um dia da Faculdade de Portas Abertas e serão realizadas oficinas, workshops, exposições, prestação de serviços à comunidade e apresentação de trabalhos de iniciação científica e de extensão universitária, na modalidade de poster e na forma oral. Contará também com a participação de parceiros externos na oferta de ações de responsabilidade social à comunidade. “A aproximação entre a comunidade acadêmica e a população ao seu entorno é de extrema importância para todos nós. É uma oportunidade única de acolher e dar seguimento nas demandas e anseios das pessoas”, conta a Professora Marlene Zola, Coordenadora da Comissão de Responsabilidade Social da Fundação Santo André.

As atividades do Dia de Responsabilidade Social - FundAção e Cidadania serão realizadas nas dependências do prédio da FAFIL e serão utilizadas salas de aula, auditórios, laboratórios e realizadas visitas ao campus da Vila Príncipe de Gales. Serão oferecidos Orientação de Carreira, Agendamento da Clínica Escola de Psicologia, Workshop de Liderança, Dança Circular, Exposição do Centro de Referência da Pessoa com Deficiência da Prefeitura de Santo André, Mutirão Jurídico, Mediação de Conflitos, Oficina de Inclusão pelo Design e Exposição de Projetos à Comunidade Sacadura Cabral, entre outros.