Neymar Jr. desembarca no Brasil e segue para Rio de Janeiro, onde acontece festa de Mavie

Neymar Jr. desembarcou no Aeroporto Internacional de Fortaleza, no Ceará, nesta quinta-feira, dia 7. O jogador do Al-Hilal chegou ao Brasil para a segunda festa de um ano de idade da filha, Mavie, fruto do relacionamento com a influenciadora Bruna Biancardi. A festança acontecerá no sábado, dia 9, na mansão do craque em Mangaratiba, no Rio de Janeiro.

Segundo o Portal Leo Dias, a parada em Fortaleza foi apenas para reabastecer o jatinho que o trouxe da Arábia. Na aeronave, estavam a família e amigos que fazem parte da equipe pessoal do atleta.

Ainda de acordo com o site, na segunda festa de aniversário da pequena Mavie, que completou um ano de idade no último dia 6 de outubro, os artistas que animarão os convidados serão Mari Fernandes, Mumuzinho e Rogerinho.

Vale pontuar que de acordo com o colunista Fabiano Farah, Neymar estaria planejando voltar a jogar no Brasil em 2025.