Charge - 7 de novembro de 2024

A eleição de Donald Trump para a presidência dos Estados Unidos pode ser favorável para a economia do Grande ABC. Isso porque o republicano fala em fortalecer a indústria local, ou seja, priorizar a fabricação de automóveis e outros produtos em território norte-americano, ao invés de importar. E como as empresas da região exportam prioritariamente commodities e componentes para aquele país, existe a possibilidade de serem beneficiadas com a maior demanda.

“Quando Trump fala ‘vou proteger a indústria local’, ele se refere a grandes cadeias. Setores de bens finais, como as indústrias de automóveis, de eletrônicos, de eletrodoméstico. Elas vão ter de produzir mais internamente e precisarão de mais componentes. Será que vão conseguir produzir todos esses itens? Pode ser que eles precisem importar mais componentes”, afirma o economista Sandro Maskio, da Strong Business School.