Palavra do Leitor - 7 de novembro de 2024

Emprego

‘Indústria automotiva e construção têm a maior oferta de vagas’ (Economia, ontem). Só não acha gente para trabalhar! Por que não querem trabalhar! Uma pena.

Fabio Azevedo Carvalho

do Instagram

Diversidade sexual

‘Palestra de diversidade volta a motivar protesto na Câmara de S.Caetano’ (Política, ontem). Uma Câmara onde o machismo e a falta de respeito imperam, onde supostamente a alegação para não debater o assunto é a proteção dos filhos e da família, porém sequer abrem debate em como proteger os alunos do preconceito dentro dessas escolas, porque, convenhamos, que dentro da própria casa de muitos alunos, as famílias também são preconceituosas, com a alegação de que os LGBTQIAPN+ não são normais, pois na mente arcaica dessa gente Deus criou apenas homem e mulher.

Ana Paula

do Instagram

Julinho Fuzari

‘Vereador reeleito em São Bernardo planeja nova campanha em 2026’ (www.dgabc.com.br). É um excelente parlamentar, está sempre em atividade e trabalha de forma intensa em defesa da família TEA. Tenho certeza que irá contribuir muito mais como deputado! Quem critica não conhece a história nem o percurso do Julinho Fuzari! Engraçado que muitos vereadores que só esquentam a cadeira na Câmara, vendem seus votos para os projetos absurdos do Executivo, ninguém critica, né? Esse é o nosso Brasil!

Andréia Kelmy

do Instagram

Donald Trump

O que será de nós, esquerdistas wokes, agora desamparados? Trump de volta à Casa Branca é o nosso pesadelo. O que será de nós, esquerdistas wokes, que perdemos a dianteira? A bandeirola e o botton da Kamala nós até já jogamos na lixeira. O que será de nós, esquerdistas wokes LGBTQIAP-N+? A partir de agora, com Trump eleito, essa é uma sigla que se desfaz. O que será de nós, esquerdistas wokes pró-aborto? Se o feto ganhar dignidade humana, não poderemos mais vê-lo morto. O que será de nós, esquerdistas wokes, sem nossas pautas identitárias? Se Trump extinguir a linguagem neutra, todes seremos párias. O que será de nós, esquerdistas wokes, dominados pela direita mundial? Para Marte, o planeta vermelho, cor que prezamos tanto, não poderemos ir, pois, em seu foguete, Elon Musk não nos deixará subir. O que será de nós, esquerdistas e wokes, a caminho da extinção? Seremos espectros sem esperança, sem futuro, sem Deus, em nosso ateísmo convicto, derrotados pelas urnas e seu impiedoso veredicto.

Túllio Marco Soares Carvalho

Bauru (SP)

Agnaldo Rayol

Agnaldo Rayol – cidadão de conduta irrepreensível, como barítono foi um intérprete dos mais admirados do País – se despede aos 86 anos de idade. Que Deus o acolha em paz!

Paulo Panossian

São Carlos (SP)