Caio Castro teria sido visto comprando tênis falsificado na China

Eita! Caio Castro teria sido flagrado comprando um tênis falsificado em uma loja na China, segundo o portal LeoDias. O ator estava viajando e foi visto em uma loja de réplicas, localizada em Guangzhou, na China. Ainda de acordo com o veículo, o artista também tem uma coleção de calçados de marca.

Caio estava experimentando o tênis quando o flagra aconteceu. Segundo o portal, a loja, que é discreta, seria famosa por receber turistas que compram as réplicas das marcas de luxo e revendem como original na Europa.

Vale lembrar que no mês passado, Castro foi visto no shopping Kimbo, também na China, conhecido por ter mais de 300 lojas do mercado de moda.