Começa nesta quarta-feira a 1ª Mostra Andreense de Música Popular

A primeira Mostra Andreense de Música Popular (MAMP) terá início nesta quarta-feira (6), no Teatro Municipal de Santo André Maestro Flávio Florence. O evento, que se estenderá até sexta, vai reunir 18 artistas locais, incluindo cantores e bandas, que apresentarão suas composições autorais, sempre a partir das 19h. A entrada é gratuita.

Organizada pela Secretaria de Cultura de Santo André, a MAMP visa celebrar e desenvolver a cultura musical da cidade, além de incentivar a criação e descobrir novos talentos da área.

Segundo Mario Martiello, diretor de cultura de Santo André, a ideia do MAMP nasceu a partir de um antigo festival das décadas de 1980 e 90, o Festival Andreense da Música Popular, também conhecido como FAMP.

A prefeitura, com a Comissão de Música da cidade, que se reuniu para retomar o projeto Canja com Canja, em que são promovidas apresentações musicais gratuitas com distribuição de canja de galinha ao público, revisou a lei para a realização do FAMP, porém, devido ao período eleitoral, o festival não pode avançar para ser organizado este ano – vai ser reencaminhada para a Câmara, passado o período eleitoral.

Em conversa com o Diário, Martiello explicou que decidiram em vez de fazer o FAMP criar o MAMP. “É uma mostra não competitiva para que a gente pudesse, via inscrições abertas à população, fazer uma curadoria e selecionar músicos que representem tanto a ‘velha guarda’ da cidade como também novas referências que estão surgindo, para fazer esse encontro do que está sendo produzido de melhor da música autoral e sua diversidade na região, e que estes artistas tenham relação direta com a cidade de Santo André”.

A renomada cantora, compositora, produtora e arte-educadora andreense Elaine Marin, 63 anos, que participou do FAMP pela primeira vez em 1987, é uma das atrações da mostra e fala sobre a importância do evento para o fomento da cultura em Santo André. “O MAMP vem para apresentar a paisagem sonora da cidade reunindo artistas da geração atual e os veteranos que, como eu, começaram suas carreiras nesse palco. É mais uma iniciativa que celebra a fusão regional no melhor estilo”, declara.

A abertura do evento ficará a cargo do rapper Renan Neri, 36, morador do Sítio dos Vianas. À equipe do Diário, Renan conta sobre o que espera do evento. “Minha expectativa é muito boa, e estou feliz de poder levar o rap para uma mostra musical, demonstrando que o estilo também faz parte da música popular andreense e brasileira. Acredito também que isso engrandece ainda mais o trabalho”, afirma Neri.

Nesta quarta-feira (6), o palco receberá, além de Neri, Pedro Simples, Mônica Marsola, Adolar Marin, Duo Marcia Cherubin, Beto Marsola e, fechando, Juliana Lima.

Na segunda noite, se apresentam André Marchiori, Klau MPB, Rodrigo Régis, Daniel Pessoa, Sentimento Carpete e Grupo de Maracatu No Balanço das Águas. O grupo Semente Cristal abre os trabalhos da última noite, seguido pelo rapper ZK, que se apresenta com a Candombanda. Na sequência vêm Pretodio Pílula Preta, Elaine Marin, Vasco Faé e Banda Triangulista. Cada participante apresentará três músicas autorais.