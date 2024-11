Burger King® e Anhanguera incentivam a participação dos estudantes no ENEM

Após o sucesso da campanha “Compro Seu Voto”, o Burger King®, com apoio da Faculdade Anhanguera, instituição de ensino para jovens e adultos, vai incentivar a participação dos estudantes no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) 2024. A taxa de abstenção nas provas de 2023 chegou a 28%, número maior do que a abstenção nas eleições de 2022. Atentos a isso e pensando em como contribuir na redução desse número, o BK® vai dar 1 Batata Frita média ou 1 Onion Rings média para quem comprovar que participou do exame deste ano.



No dia 11/11, basta comparecer em um restaurante BK® e apresentar um dos cadernos da prova do ENEM 2024 (dia 03/11 ou 10/11) no balcão dos restaurantes participantes para conseguir levar 1 Batata Frita média ou 1 Onion Rings média.

“Com mais essa ação, o BK® participa de forma genuína das conversas do momento de uma maneira relevante e, de quebra, ainda cumpre um papel social importantíssimo para o futuro dos estudantes”, afirma Igor Puga, CMO da ZAMP®, master franqueada do Burger King® no Brasil

O filme da campanha, desenvolvido pela agência DAVID, será lançado nas redes sociais do Burger King® entre os dias 05 e 06/11, representando um momento importante para o engajamento com o público. Além da presença digital, a campanha contará com mídia OOH (out of home), ampliando sua visibilidade e atingindo um público ainda maior em ruas e espaços públicos. Além disso, cerca de 5 mil promotores da Faculdade Anhanguera distribuirão cupons de desconto especiais nos principais pontos de prova, reforçando a presença da marca entre os estudantes.

Essa abordagem integrada tem como objetivo garantir que a mensagem da campanha ressoe amplamente e, com o apoio da Faculdade Anhanguera, o Burger King® ganha uma credencial valiosa, que legitima esta ação e amplia a visibilidade da marca junto aos estudantes brasileiros.

Para Pedro Ferraz, Sócio e Diretor Comercial da Cogna, detentora da Faculdade Anhanguera, a instituição mantém firme seu propósito de ampliar o acesso à educação em todo o país e estabelecer parcerias que contribuam para jornada dos estudantes. “O Enem se tornou uma das principais portas para a realização do sonho de cursar uma graduação no Brasil. Neste momento decisivo, nossa parceria com o Burger King busca reconhecer o empenho dos alunos e apoiá-los enquanto se preparam para transformar o futuro”, afirma.

Vale reforçar que a ação é válida somente no dia 11/11/2024, no balcão e BK Drive, e será necessário apresentar um dos seus cadernos de prova do ENEM 2024 para levar 1 Batata média ou 1 Onion Rings média. O caderno de prova não será retido no momento da apresentação e será limitado a 1 por CPF. Consulte as lojas não participantes em https://bit.ly/BKEnem2024. Itens adicionais ou troca de itens serão cobrados à parte.