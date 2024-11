Tiago Leifert rebate crítica de Bruno Gagliasso e dispara: Cancelador oficial da república

E a polêmica de Tiago Leifert com Bruno Gagliasso continua. Na última segunda-feira, dia 4, o apresentador surgiu em seu canal de YouTube para falar sobre o cancelamento online que sofreu após expressar sua opinião sobre a polêmica envolvendo Vini Jr. e o prêmio Bola de Ouro.

Em um trecho, Leifert questionou se as pessoas que o cancelaram estavam tentando promover seus trabalhos através do cancelamento. Além disso, focou em Bruno, que foi uma das pessoas que o criticaram publicamente.

- Senhor Bruno Gagliasso que pipocou, não aceitou o convite de vir aqui. Se todas às vezes que ele for cancelar alguém, como ele gosta muito, quando ele assume esse papel de cancelador oficial da república e começa a apontar o dedo para alguém, se ele também está, nessa mesma semana, promovendo uma nova série ou filme, ou se foi só coincidência, começou ele.

Logo depois, Leifert disse que as pessoas que o acusaram entenderam exatamente o que ele estava falando, mas escolheram parecer não entender:

Pessoal, não se enganem, eles sabem exatamente o que eles estão fazendo, é orquestrado e é de propósito. Não é um mal-entendido. Eles sabem exatamente, é de propósito.

Mais tarde, o vídeo foi replicado nas redes sociais e recebeu o comentário de Bruno Gagliasso, que apenas riu da situação.

Relembre a briga

Tiago Leifert recebeu grandes críticas ao dizer que Vini Jr. não deveria ter faltado ao prêmio Bola de Ouro, mesmo sabendo que não levaria o troféu para casa.

- O Real Madrid deveria ter viajado. Vini, não cai na pilha do Real Madrid, você deveria ter ido. Deveria ter ido lá, com o peito estufado, olhar no olho dos jornalistas que não votaram em você, receber o carinho das pessoas que estavam ali do lado de fora. Se você tivesse ido, você teria sido o campeão moral. Teria sido absurdamente legal se você tivesse ido. O Rodri não tem culpa, acabou sendo um pouco ferido pelos fatos. Mas o Rodri não tem culpa nenhuma. Você deveria ter ido, Vini... Para você ser levado nos braços do povo... Perdeu a oportunidade de ter essa imagem.

Com isso, Bruno Gagliasso acabou comentando em uma publicação nas redes sociais dizendo:

Calado é um poeta.

