Vereador condena 'jogo sujo' no futebol após arremesso de cabeça de porco

O vereador de São Bernardo, Pery Cartola (Cidadania), condenou o episódio bizarro ocorrido no clássico entre Corinthians e Palmeiras, nessa segunda-feira (4), quando uma cabeça de porco foi arremessada no campo de futebol. O incidente gerou revolta e preocupação e o parlamentar, que é defensor da causa animal, usou as redes sociais para se manifestar: "Cena lamentável, mórbida e bizarra", ressaltando que não condiz com os valores do esporte.

"Uma cabeça de porco foi jogada pra dentro do campo de futebol. Olha, sem comentários. A cada dia parece que fica pior. ISSO NÃO É FUTEBOL", afirmou o vereador em seu comentário nas redes sociais. Cartola se referiu à cena como um símbolo do comportamento agressivo e desrespeitoso que, infelizmente, vem se tornando comum nas arquibancadas de grandes estádios.

O episódio trouxe à tona a questão da violência e da intolerância no futebol brasileiro, algo que o vereador Pery Cartola não hesitou em condenar. Em sua fala, ele sublinhou a necessidade de um posicionamento firme contra atos como o arremesso de objetos, que não apenas violam as regras do esporte, mas também representam uma atitude de desrespeito à integridade física e moral dos jogadores e das torcidas adversárias. "Futebol é paixão, é competição, mas acima de tudo, é um espetáculo que deve respeitar os princípios da convivência saudável e da civilidade", comentou Cartola. Ele ainda reforçou que o episódio não pode ser tratado como algo isolado e que atitudes como essa precisam ser erradicadas das arquibancadas de todos os estádios, com a colaboração de torcedores, clubes e autoridades.

Entenda

O episódio aconteceu durante o primeiro tempo do jogo, aos 28 minutos, quando o atacante Yuri Alberto, do Corinthians, precisou retirar a cabeça de porco do campo após o árbitro Wilton Pereira Sampaio registrar a ocorrência na súmula. O objeto foi arremessado pela torcida corintiana, e, embora tenha caído perto da linha de meta, não chegou a invadir a área de jogo. Além da cabeça de porco, também foram lançados outros objetos, como um copo plástico e um isqueiro, em direção ao jogador do Palmeiras Raphael Veiga, que se preparava para cobrar um escanteio.

O incidente causou desconforto entre os jogadores. O próprio Yuri Alberto comentou que quase machucou o pé ao tentar retirar o objeto, acreditando inicialmente que fosse uma almofada. "Eu quase quebrei o pé, pensei que era uma almofada e fui tirar com o pé para ir longe", disse o atacante. Outros jogadores, como o lateral-direito Matheuzinho, também se mostraram surpresos com o ocorrido, com o atleta brincando: "É a primeira vez que passo por isso. Se deu sorte para nós, tem que trazer todo jogo."