William Bonner se irrita e reclama de barulho ao vivo no Jornal Nacional: - Moça cantava muito mal

William Bonner protagonizou um momento inusitado no Jornal Nacional na última segunda-feria, dia 4. Em uma aparição ao vivo, direto dos Estados Unidos, o jornalista surgiu irritado com o barulho externo no local.

Bonner começou o vídeo com a cara fechada, mas logo se recompôs e ficou mais amigável. Em seguida, ele justificou o porquê estava daquele jeito:

- Bom, até agora há pouco, nós tínhamos um senhor fazendo uma pregação lá atrás, perto da Casa Branca, e, ao mesmo tempo, tinha uma moça que cantava muito mal, eu tenho que dizer, cantando também, e estava bem ruim a situação. Agora chegou mais uma pessoa cantando, um pouco melhor, mas o barulho aumentou. Então, vou pedir desculpas pelo barulho que tem aqui ao fundo.

Os internautas acharam o acontecimento engraçado e deixaram vários comentários sobre a situação:

Eu vivi pra ver o Bonner reclamando da mulher cantando mal ao vivo, escreveu um.

O Bonner de mau-humor representando todos na segunda-feira, apontou outro.