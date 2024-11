Novo desenho do 1º escalão de Mauá fica para dezembro

O prefeito reeleito de Mauá, Marcelo Oliveira (PT), afirmou ao Diário que pretende fazer mudanças no governo para acomodar novos aliados, mas só deve pensar na formatação do primeiro escalão para o segundo mandato no início de dezembro. “Cheguei a mudar secretários no primeiro mandato, porque às vezes o gestor nomeia alguém para um cargo, mas não dá certo e você põe em outro cargo e funciona. Não será diferente no novo mandato”, disse. Entre as mudanças, o petista revelou a criação da Secretaria da Pessoa com Deficiência. “O número de casos de TEA (Transtorno do Espectro Autista) tem aumentado nos últimos anos, o que impõe grande desafio para as cidades. Não é só cuidar da criança. É preciso assistir à família também”, comentou. Marcelo ressaltou ainda que o vice-prefeito eleito, João Veríssimo, o Juiz João (PSD), e o ex-prefeiturável Zé Lourencini, que apoiou o petista no 2º turno, terão assento no primeiro escalão, se assim desejarem. O petista, no entanto, garantiu que não conversou com ambos sobre a possibilidade. “Como eu não conversei com eles sobre isso, não sei nem se eles querem. O que sei é que ambos querem o bem da cidade e não vieram (para a campanha) com o interesse de ser governo, mas sim de evitar o retrocesso de Mauá.”

BASTIDORES

Fórmula 1

O prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB, foto), assistiu ao GP São Paulo de Fórmula 1, no domingo, em Interlagos, muito bem acompanhado. De posição privilegiada, em frente à reta principal, o tucano curtiu a prova ao lado do filho Orlandinho; do prefeito da Capital, Ricardo Nunes (MDB); e de Tomás Covas, filho de Bruno Covas (1980-2021). Além de assistir à vitória de Max Verstappen, Morando e Nunes conversaram sobre o impacto do evento para o fortalecimento do turismo na Grande São Paulo.

Tô nem aí!

Paulo Chuchu (PL), vereador de São Bernardo, parece não estar preocupado com a comissão processante contra ele na Câmara. O parlamentar, acusado de intimidar o jornalista Artur Rodrigues, curte período nos EUA. O liberal, alheio ao processo que pode levar à cassação de seu mandato, posou para fotos, postadas nos stories do Instagram, defronte a uma TV com a hashtag ‘trump2024’ e a imagem do presidenciável ao fundo. Outra imagem, na praia, também foi publicada. A localização das imagens está indicada como Tampa, na Flórida.

Blindado

O vereador de Diadema Eduardo Minas (Progressistas) usou a tribuna na sessão da semana passada na Câmara para parabenizar o prefeito José de Filippi Junior (PT) pela campanha nas eleições deste ano, apesar da derrota para Taka Yamauchi (MDB). Minas atribuiu o resultado da urnas ao fato de o prefeito “ter sido blindado” do que ocorre na cidade.

Castelo

“Várias vezes falei ao prefeito Filippi: ‘saia deste castelo. Existe um clã no seu entorno com um plano de fumaça ao seu redor, que não lhe permite enxergar que existem crianças morrendo nos hospitais por falta de leitos pediátricos. Saia do castelo e vá ouvir a sociedade’. Infelizmente, o governo Filippi não ouviu o clamor das ruas”, afirmou Minas.

Manobra

Um grupo de vereadores de São Bernardo que apoia o prefeito eleito, Marcelo Lima (Podemos), ameaçou uma manobra para impedir que Pery Cartola (Cidadania), parlamentar mais bem votado nas eleições deste ano, dê posse ao podemista em 1º de janeiro. O Cidadania é o partido do ex-prefeiturável derrotado Alex Manente. O grupo tentou, sem sucesso, mudar o regimento para que o vereador com mais idade tivesse a honra de empossar o prefeito eleito. Hoje se enquadra no perfil Bispo João Batista (Republicanos), que está com 81 anos.