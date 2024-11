Ana Furtado conta como descobriu o câncer de mama e destaca importância: - Salvou a minha vida

Ana Furtado contou como descobriu o câncer de mama, doença que tratou entre os anos de 2018 e 2023, durante o Programa Silvio Santos com Patrícia Abravanel. Segundo a apresentadora, ela estava tomando banho quando realizou um autoexame e acabou sentindo um nódulo no seio esquerdo, o que despertou uma preocupação.

- Eu descobri através do autoexame, durante o banho [...] Eu faço esse autoexame e quem não souber fazer é muito simples, começou ela, que em seguida pediu para explicar como funciona:

- Eu acho que é uma informação muito importante, salvou a minha vida, então certamente pode ser muito importante para vocês também. [Você] levanta o braço, com as pontas dos dedos você vai desde o meio dos mamilos, você vai bem delicadamente circular toda a mama para ver se você encontra um caroço, alguma coisa de diferente, e aí você sobe para a axila, porque por aqui você pode criar nódulos, podem ser cistos, mas podem ser um tumor.

Furtado também deu mais detalhes e conta que foi ao médico investigar mais o caso:

- Eu no autoexame, eu senti um caroço na parte externa do meu seio esquerdo e fiquei com isso: Caramba, o que será que é isso? E aí eu fui investigar, e investiguei mais de uma vez, até que eu descobri que era câncer de mama em um estágio inicial e tive muita coragem para enfrentar. Não temi em nenhum momento, sempre tive certeza que eu não morreria disso.

Por fim, Ana repetiu uma frase que escreveu em seu livro, Até nunca mais: Como aceitei, resisti e superei um câncer:

- O câncer não veio para me matar, o câncer veio para me salvar.