Palavra do Leitor - 4 de novembro de 2024

Fábula

Era uma vez uma cobra que perseguia um vaga-lume querendo devorá-lo. Em dado momento o vagalume perguntou à cobra: “Se não pertenço à sua cadeia alimentar e não te fiz nada, por que você quer me devorar?” E a cobra respondeu: “Porque eu não suporto ver você brilhar!” Fica a dica.





Vanderlei Retondo

Santo André

Venda de terrenos

‘Morando põe nova área à venda a dois meses do fim do governo’ (Primeira Página, dia 1º). O pior de tudo é ver o prefeito Orlando Morando vendendo tudo e os vereadores submissos a esta gestão e à próxima, que está por vir, fazendo visitas grossas e assinando tudo a favor. O pior está por vir em São Bernardo. Aguardem.

Xande Gil

São Bernardo

Educação

Halloween na educação pública no Estado de São Paulo! O governo do Estado vai terceirizar serviços administrativos de escolas públicas, e a empresa vencedora foi a que administra cemitérios! E está em andamento o programa de escolas cívico-militares (elogiado pelo colunista Percival Puggina no artigo ‘Educação, gratuita e de qualidade’, no Diário de 30 de outubro), no qual os militares responsáveis pelo hasteamento da bandeira, hino, e cabelos cortados, serão mais bem remunerados (considerando salário e auxílio pela nova atividade) que os professores, que são os verdadeiros responsáveis pela qualidade do ensino! Um show de horrores, digno de Halloween!





João Paulo Mendes Parreira

São Caetano

Condenação anulada

Fiquei estarrecido com a afirmação da leitora – ou, como já disse dia desses o leitor Ângelo Gaiarsa Neto, a “articulista” desse jornal – Beatriz Campos. Diz ela que, com as condenações de José Dirceu sendo anuladas pelo STF (Supremo Tribunal Federal) por meio do ministro Gilmar Mendes, a partir de agora qualquer bandido assassino poderá sair limpinho da cadeia (José Dirceu, dia 1°). Eu particularmente desconheço qualquer assassinato que Zé Dirceu tenha cometido ao longo de sua vida e nem tenho informações de atos praticados por ele que o classifiquem como bandido. Ora, senhora Beatriz Campos, fosse eu o Zé Dirceu, iria lhe inquirir na Justiça a apresentação de provas das coisas que anda dizendo; caso não apresentasse, que pagaria pelas falsidades expostas.

Alencar Marcon

Santo André

Diplomacia

A pendenga entre os presidentes Lula da Silva e Nicolás Maduro, da Venezuela, está mais parecendo o famoso desenho Tom & Jerry, cujo telespectador sabe que o rato provoca o gato e que não dará em nada, porque um sabe os limites do outro. Lula, sempre falastrão, quando recebeu Maduro com pompas, logo após as eleições, deve ter confessado muita coisa indevida e agora está nas mãos do ditador que cutuca, cutuca para ver se Lula reage, doido para dar com a língua nos dentes. Como nosso “Tom” não pode reagir, assim seguirá a relação entre os dois países. Um segurando a mão do outro!

Beatriz Campos

Capital

Pianista

‘Morre Arthur Moreira Lima, referência no piano brasileiro’ (Cultura&Lazer, dia 31). É com muito pesar que recebemos a triste notícia sobre o falecimento do nosso pianista e músico Arthur Moreira Lima. E como outro mestre das teclas, o maestro João Carlos Martins, revela-nos, Arthur foi um dos maiores e melhores intérpretes de Chopin. Agora fará parte da irmandade que compõe: Liszt, Villa-Lobos, Nazareth, Piazzolla e muitos outros. E nós sabemos que o Brasil e o mundo têm carência da boa música, assim como da música clássica que nos faz levitar em nossos sonhos possíveis!





Cecél Garcia

Santo André