Charge - 4 de novembro de 2024

A cada 24 minutos, em média, um motorista do Grande ABC é notificado pelo Detran (Departamento Estadual de Trânsito) após cometer infrações cuja punição é a suspensão da CNH (Carteira Nacional de Habilitação). De janeiro a setembro deste ano, foram emitidas 16.957 notificações de suspensão na região, número que representa um aumento de 135% em relação ao período homólogo de 2023, quando 7.190 motoristas foram notificados. As sete cidades registraram alta nos índices. (veja tabela nesta página)

Respondem ao processo de suspensão da CNH os condutores que ultrapassam o limite de pontuação permitido ou cometem infrações gravíssimas, consideradas “autossuspensivas”, como aquelas por alcoolemia (recusa ao teste do bafômetro ou direção sob efeito de álcool) ou por excesso de velocidade acima de 50% do limite permitido na via. Os processos de suspensão pelo acúmulo de pontos podem ser instaurados quando o motorista atingir 20, 30 ou 40 pontos na CNH, a depender da gravidade das infrações cometidas.