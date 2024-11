Chloë Grace Moretz, atriz de Se Eu Ficar, assume ser uma mulher lésbica

Saindo do armário... No último sábado, dia 2, Chloë Grace Moretz surpreendeu os internautas ao compartilhar uma foto com uma legenda em que anunciou ser uma mulher lésbica.

Na publicação, Chloë falou para os fãs que já tinha cumprido com o direito de votar para presidente dos Estados Unidos. Revelando que a escolha foi feita pensando como uma mulher gay.

Os comentários da foto foram rapidamente desativados. Vale lembrar que a atriz de Se Eu Ficar já teve relacionamentos públicos com homens, como Brooklyn Beckham.