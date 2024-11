Saiba quem foi acompanhar o último dia do GP de São Paulo da Fórmula 1

Com o último dia do GP de São Paulo na Fórmula 1 rolando neste domingo, dia 03, os famosos não iriam perder a parte mais importante do evento esportivo, a corrida.

Luísa Sonza foi em clima de romance. A cantora deu uma pausa na correria musical e foi curtir a velocidade do esporte. Além dela também foram Cleo Pires, José Loreto e Rômulo Estrela.

Ana Hickmann e Edu Guedes saíram um pouco dos preparativos para o casamento e foram curtir um momento de casal em grande estilo. Vale lembrar que o chef de cozinha também pilota.

Tirando um tempo para se distrair em meio a polêmica envolvendo sua marca de cosméticos, Mari Saad foi com o marido no último dia do grande prêmio de Interlagos viver a Fórmula 1 aqui no Brasil. Afinal das contas, só acontece uma vez ao ano.