Imprensa internacional repercute rescisão de Marcelo com Fluminens

O desentendimento entre Marcelo e Mano Menezes durante o empate do Fluminense com o Grêmio na última sexta-feira, 1, pelo Campeonato Brasileiro não foi o único acontecimento que repercutiu internacionalmente. A rescisão do lateral com o clube carioca, anunciada no sábado, também foi notícia nos jornais de outros países destacaram o fim melancólico da passagem do jogador que teve como auge a conquista da Copa Libertadores de 2023.

O Marca, principal jornal da Espanha, afirmou que o ex-Real Madrid sai pela 'porta de trás', após levantar três taças pelo Fluminense. Além da Libertadores de 2023, Marcelo também foi campeão carioca no mesmo ano, e da Recopa em 2024. O jornal, entretanto, não deixou de tecer críticas a Mano Menezes, chamando o treinador de 'arrogante' e lembrando outros conflitos do técnico.

Outros jornais espanhóis, o Diario AS e o Mundo Deportivo, também comentaram a situação. O primeiro definiu o momento que vive o lateral como um 'pesadelo', enquanto o segundo afirmou que a trajetória positiva de Marcelo no Fluminense até então terminou 'da pior maneira possível'.

Na França, o LÉquipe também fez referência à história de Marcelo com o clube carioca e destacou o fim negativo da relação entre as duas partes. O Diario Olé, da Argentina, destacou o fato da rescisão ter acontecido pouco antes do fim do contrato do jogador com o Fluminense, que se encerraria em dezembro deste ano.

ENTENDA O CASO

O episódio que culminou encerramento do contrato aconteceu aos 45 minutos do segundo tempo, quando o Fluminense vencia o Grêmio por 2 a 1. Mano chamou Marcelo e Marquinhos para entrarem nas posições de Lima e Keno, respectivamente.

Na beira do gramado, o treinador do Fluminense foi passar instruções para o lateral, quando ouviu um comentário do jogador. Imediatamente Mano Menezes afastou Marcelo e chamou John Kennedy para entrar no lugar.