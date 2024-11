Rodrigo Faro exibe registro de momento carinhoso com Vera Viel: Vamos dançar juntos pra sempre

No último sábado, dia 2, Rodrigo Faro compartilhou nas redes sociais um vídeo de um momento carinhoso com Vera Viel. Nele, o apresentador surge trocando beijos e abraços com a esposa. A ex-modelo está em recuperação após ter passado por uma cirurgia de retirada de um tumor maligno em sua coxa no dia 11 de outubro.

O registro publicado por Rodrigo no Instagram mostra o famoso com as mãos na cintura de Vera simulando uma dança com a amada, que está de pé com a ajuda de muletas. Para acompanhar o vídeo, ele deixou de fundo Nem dormindo consigo te esquecer, canção de Gian & Giovani.

Na legenda, o apresentador escreveu:

Saudade de dançar com ela? E vamos dançar juntos pra sempre!!