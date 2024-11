Juventus vence a Udinese e encerra série de empates no Italiano

Vinda de empates com a Inter de Milão e o Parma, a Juventus, enfim, voltou a vencer no Campeonato italiano. A equipe do técnico Thiago Motta derrotou a Udinese por 2 a 0, neste sábado, no estádio Friuli, em Udine, com gols de Okoye, contra, e Savona, ambos no primeiro tempo, em confronto válido pela 11ª rodada.

Com o resultado, o conjunto de Turim alcançou os 21 pontos e divide, provisoriamente, a vice-liderança da competição com a Inter de Milão, que recebe o Venezia, neste domingo, às 16h45 (horário de Brasília). O Napoli, que lidera com 25 pontos, enfrenta a Atalanta às 8h30. Já a Udinese ocupa o sétimo posto, com 16 pontos.

Mesmo jogando fora de casa, a Juventus mostrou desde o início que apenas se contentaria com os três pontos. Apesar do amplo domínio, o time visitante trocava passes curtos no campo de ataque em busca de espaço e não conseguia finalizar contra a meta de Okoye. A Udinese, por sua vez, contentava-se em se defender.

Quando finalmente conseguiu furar o bloqueio dos anfitriões, aos 19 minutos, a Juventus abriu o placar. Khéphren Thuram recebeu o passe de Yildiz pela esquerda, invadiu a área, deu uma caneta em Ehizibue e chutou cruzado. A bola bateu na trave esquerda de Okoye, voltou, pegou nas costas do goleiro e balançou a rede.

Em desvantagem, a Udinese encaixou um contragolpe logo na sequência do gol e por pouco não empatou com Davis, que exigiu boa defesa do goleiro Di Gregório. O duelo ficou mais equilibrado, mas os donos da casa tinham dificuldades em se organizar e pressionar no seu campo ofensivo.

A Juventus só voltou a ameaçar nos minutos finais do primeiro tempo. Aos 37 minutos, Yildiz fez boa jogada individual e mandou a bola na trave esquerda de Okoye. Na sequência, Savona ficou com o rebote e, sem marcação, tocou para o gol para ampliar a vantagem do time visitante no placar.

No segundo tempo, o ritmo da partida caiu. A Juventus manteve o controle da partida, mas sem se arriscar muito no ataque. Aos 8 minutos, quando os visitantes eram melhores em campo, Davis chegou a marcar o gol para a Udinese, mas a arbitragem assinalou falta do atacante em Gatti e invalidou o tento.

Depois de levar seis gols nas últimas duas partidas, a equipe de Turim se preocupava mais em não levar gol e, assim, criou poucas chances. A melhor delas veio em uma finalização de Vlahovic, aos 24 minutos, defendida pelo goleiro. Nos minutos finais, a Udinese passou a frequentar o campo ofensivo e levar perigo a Di Gregorio, principalmente nas bolas paradas. Lucca, da Udinese, ainda acertou o travessão, mas a vitória da Juventus não esteve ameaçada.

Em outro confronto realizado neste sábado, o Bologna derrotou o Lecce por 1 a 0, com gol de Orsolini, de cabeça, aos 40 minutos do segundo tempo. Com o resultado, o time da casa chegou aos 15 pontos, em oitavo lugar na tabela do Italiano, e impediu o adversário de sair da zona de rebaixamento.