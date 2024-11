Segundo filho de Jottapê nasce no carro a caminho do hospital: Ele não quis esperar chegar

Neste sábado, dia 2, Jottapê surpreendeu os fãs ao anunciar o nascimento do segundo filho. Mas a forma como rolou o parto do pequeno foi o mais chocante para os internautas, aconteceu dentro de um carro.

Estefany Boro passou pelo trabalho de parto quando eles estavam no caminho para a maternidade. Segundo a amiga do casal, que estava com eles no carro, faltavam 30 minutos para chegar no hospital. Na legenda, Jottapê contou da coragem que precisaram para trazer o bebê ao mundo.

E finalmente o filho da promessa chegou! Bem-vindo Samuel. Ele não quis esperar chegar no hospital, e tornou esse momento eterno em nossas vidas! Nesse momento foi nítido o agir de Deus nos encorajando e conduzindo todo o parto. Obrigado senhor por cumprir mais uma das suas promessas, toda honra e glória é pra ti!