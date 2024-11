Hailey Bieber mostra filho usando macacão com estampa de O Estranho Mundo de Jack para o Halloween

E eles seguem mimando os fãs! Após Justin Bieber compartilhar uma série de cliques em que ele, a esposa e o filho surgem com fantasias inspiradas no desenho animado Kim Possible para o Halloween, Hailey Bieber também agraciou os fãs com alguns registros.

A modelo abriu um álbum de fotos no Instagram com uma série de registros mostrando como foi o seu mês de outubro. Em um deles, Jack Blues Bieber aparece vestindo um macacão com estampa do filme stop motion O Estranho Mundo de Jack, produção de Tim Burton. A famosa segue discreta com relação ao bebê não mostrou seu rostindo, exibindo apenas suas perninhas e pézinhos.

Na legenda do post, Hailey escreveu:

Coisas de outubro.