Nego do Borel revela que Saulo Poncio e Gabi Brandt vão se casar

Eita que o Nego do Borel soltou uma fofoca bem quentinha! Durante uma live realizada nas redes sociais, o artista surgiu sentado em um carro conversando com Saulo Poncio e relembrando as polêmicas que envolveram o relacionamento do cantor com Gabi Brandt. Em certo ponto, ele acaba revelando que os dois têm planos de casamento.

Nego do Borel afirma que o amigo está mudado e diz:

- Sabe por que vocês vão fazer sucesso agora? Porque vocês mudaram, cara! Vocês são outras pessoas.

Em seguida, diz que os dois estão pensando em subir ao altar em breve:

- Tu vai se casar com a Gabi. Vai se casar com a Gabi quando? Em fevereiro?

Ao que Saulo reage:

- Ah, se ela [Gabi] quiser, né, mano? Tudo depende dela. Nego, então, relembrou Saulo que Gabi já havia aceitado o pedido de casamento.

- Mas ela já aceitou. Naquele dia, ela aceitou, rebate Nego.

Após uma página repercutir o vídeo da conversa, Saulo deixou um comentário dizendo:

Gente, é o Nego, ele está zoando.

Vale lembrar que ele e Gabi se casaram em janeiro de 2019 e tiveram três filhos. A união chegou ao fim em 2022 após uma série de polêmicas envolvendo o cantor.