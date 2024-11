Vida que segue, mas o choro continua, Atila

Uma semana após o segundo turno das eleições municipais, o deputado estadual e candidato derrotado ao Executivo de Mauá, Atila Jacomussi (União Brasil), ainda não digeriu a derrota para o prefeito Marcelo Oliveira (PT), que recebeu 54% dos votos válidos, contra 46% do adversário. O unionista continua usando as redes sociais para dizer que o prefeito se reelegeu “no tapetão” e para mostrar cenas do segundo turno. Atila também mantém o discurso vitimista que tem caracterizado suas postagens segundo o qual enfrentou “o presidente (da República), o vice, ministros, empresários, Judiciário e até a imprensa” de cabeça erguida. “Foi uma luta injusta. Ele (Marcelo) instaurou mais de 170 processos contra tudo: santinho, windbanner e até contra propostas que apresentei ao povo de Mauá”, critica o ex-prefeiturável. A única diferença no discurso é que Atila garante que saiu “mais forte e mais bem preparado” dessas eleições, e que agora se coloca como pré-candidato à reeleição a Alesp (Assembleia Legislativa). Vida que segue, mas o choro continua!

BASTIDORES

Convite

O deputado federal e ex-prefeiturável em São Bernardo Alex Manente (Cidadania, foto), que voltou para Brasília no início da semana após ser derrotado no 2º turno por Marcelo Lima (Podemos), comemorou o convite para fazer parte da delegação brasileira na Cúpula do P20, grupo que reúne presidentes dos parlamentos do G20, formado pelas maiores economias do mundo mais Parlamento Europeu e União Africana. A cúpula ocorre entre os dias 6 e 8 deste mês em Brasília. “Ótima oportunidade para aprender mais”, afirmou.

Sanção

O prefeito de São Caetano, José Auricchio Junior (PSD), sancionou o projeto aprovado nesta semana pela Câmara que estende o prazo de vigência do Plano Municipal de Educação até 31 de dezembro de 2025. Com isso, a discussão sobre diretrizes e metas do ensino na cidade ficará para sucessor de Auricchio, Tite Campanella (PL). Na justificativa para a prorrogação, o prefeito alega que o período pandêmico impossibilitou a continuidade de muitas ações e projetos, impactando o alcance das metas na Educação.

Mudança

O vereador reeleito de Diadema Cícero Antônio da Silva, o Cicinho (PSB), parece ter mudado de ideia quanto a disputar a eleição da mesa diretora da Casa para o próximo biênio. Na quinta-feira, ao ser questionado pelo Diário sobre a possibilidade, informou que não pensava no assunto no momento. Porém, ontem, afirmou à reportagem que estuda formar uma chapa com Rodrigo Capel (PSD), tendo o pessedista como candidato a presidente e ele, a vice.

Primeiros nomes

O prefeito eleito de Rio Grande da Serra, Akira Auriani (PSB), vai apresentar na terça-feira, às 14h, os nomes de sete integrantes de seu primeiro escalão. Neste anúncio inicial serão indicados os chefes das pastas de Saúde, Educação e Cultura, Finanças, Jurídico, Gabinete, Administração e Fundo Social. Akira iniciou na quarta-feira a transição de governo ao ser recebido pela prefeita Penha Fumagalli (PSD).

Prêmio

O plenário Juscelino Kubitschek, da Alesp (Assembleia Legislativa de São Paulo), recebe na segunda-feira a cerimônia de entrega do 21º Prêmio Zumbi dos Palmares. Trinta personalidades e entidades representativas da cultura negra serão homenageadas, todas indicadas pelos deputados. Além disso, outras seis receberão Certificado de Honra ao Mérito. O evento é organizado pelo SOS Racismo e tem o apoio do mandato do deputado estadual Teonilio Barba (PT).