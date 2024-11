Zverev supera Tsitsipas em Paris e vai à 20ª semifinal de Masters 1000 da carreira

Alexander Zverev está nas semifinais em Paris. Ao superar o grego Stefanos Tsitsipas por 7/5 e 6/4 nesta sexta-feira, o alemão chegou pela 20ª vez na carreira entre os quatro melhores de um torneio Masters 1000. Na história, apenas oito tenistas conseguiram o feito e, em atividade, além dele, somente Novak Djokovic e Rafael Nadal - se aposenta em dezembro - têm as expressivas marcas.

Diante de um oponente indigesto, do qual sempre sofreu, então com 10 derrotas e somente cinco vitórias, Zverev apostou na agressividade, investindo na rápida quadra central em Paris, para somar sua 100ª vitória diante de rivais do Top 20 - são 201 jogos, com 101 derrotas para os melhores do tênis. Nenhum tenista nascido na década de 90 tem tal marca. Daniil Medvedev é quem está perto, com 99 triunfos.

Terceiro cabeça de chave, Zverev fez um primeiro set forte diante do 10º favorito, levando a parcial igual até 5 a 5, quando conseguiu aproveitar o segundo break point. No saque para fechar, o grego ainda teve uma oportunidade para devolver a quebra, mas o alemão salvou e fechou em 7 a 5 no terceiro set point.

O segundo set começou com Zverev melhor e logo abrindo 3 a 1. O alemão apenas administrou a quebra de vantagem para fechar em 6 a 4 e avançar em partida bastante equilibrada e de lances empolgantes em Paris.

"Achei que todo o jogo foi de muito bom nível da parte dele", elogiou Zverev. "Ele começou bem, teve boas chances de me quebrar no início. Talvez não em termos de break point, mas em termos de jogo. Entrei na partida e encontrei meu ritmo e me senti cada vez mais confortável e estou feliz com a vitória."

Na busca por seu sétimo título de Masters 1000 e o segundo da temporada após levar o troféu em Roma, o alemão enfrentará na semifinal o dinamarquês Holger Hune (13º favorito), que ganhou a batalha com o australiano Alex de Minaur (9º) com parciais de 6/4, 4/6 e 7/5.

"Eu senti que poderia bater forte hoje e contra Stefanos, se você apenas recuar, ele vai fazer você pagar", revelou Zverev sobre sua estratégia. "Ele é alguém que atua no forehand, que pode ser muito agressivo e avançar. Então, fiquei feliz em tirar isso." O resultado tirou as chances de Tstsipas disputar o ATP Finals entre 10 e 17 de novembro, em Turim, que reúne os 8 melhores da temporada.

A outra semifinal do Masters 1000 de Paris terá o empolgado francês Ugo Humbert (15º), algoz de Carlos Alcaraz nas oitavas e que nesta sexta bateu o australiano Jordan Thompson por 6/2 e 7/6 (7/4) diante do russo Karen Khachanov, que surpreendeu o búlgaro Grigor Dimitrov (8º), ganhando por 6/2 e 6/3.