Fim de jogo! Camila Moura é a sexta eliminada de A Fazenda 16

A sede está esvaziando! Na quinta-feira, dia 31, rolou mais uma eliminação em A Fazenda 16. Com uma votação recorde, Camila Moura deu tchau para os outros peões.

Como já é tradicional, no começo do programa, Adriane Galisteu já falou com os peões que estavam na roça: Camila Moura, Sacha Bali e Yuri Bonotto. Depois a reação dos colegas vendo Luana Targinno voltando como a fazendeira da semana foi mostrada, com todos curiosos sobre como vai ser o comando.

Flora foi direta com Camila e revelou que desanimou com a vitória de Luana, já que acreditava que ela era mais possível de sair do reality rural.

Depois de se despedirem dos colegas, os roceiros chegaram ao deck para fazer os últimos pedidos de votos para continuar em A Fazenda 16. Em ordem alfabética, Moura foi a primeira.

O primeiro nome salvo pelo público anunciado por Galisteu foi Sacha Bali, que fez o retorno para a sede inteiro agradecendo aos fãs pelo Brasil. Sem escapatória, Camila não foi salva pelos votos.