Mãe de ex-ator mirim, João Rebello se derrete por atitude do neto: Mesmo com toda dor por seu pai, me trouxe flores

Apoio em família! Maria Rebello, mãe do ex-ator mirim João Rebello, que foi morto à tiros por engano no dia 24 de outubro, postou nesta sexta-feira, dia 01, uma foto de seu neto, Branco João Rebello, e aproveitou para se derreter pela atitude dele na legenda da publicação.

Ela compartilhou um clique do neto segurando um buquê de flores e escreveu que mesmo no momento difícil, ele se lembrou de dar um presentinho para ela:

Esse é meu neto, Branco João Rebello, filho do João. Mesmo com toda dor por seu pai me trouxe flores! Eu te amo, estarei com você para sempre.

Vale lembrar que os suspeitos da morte do ator já foram identificados.