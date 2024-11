Heidi Klum revela qual estilo de roupa prefere em Tom Kaulitz e comenta sobre o sexo com o marido: - Muito bom

É seguro dizer que Heidi Klum é uma das grandes rainhas do Haloween. Todo ano há uma grande expectativa para saber qual será a fantasia usada por ela em sua icônica festa, que reúne uma constelação de celebridades. Desta vez, ela surgiu com uma impressionante caracterização como ET, o Extraterrestre.

Em entrevista ao The Times, a supermodelo alemã conta que está em busca de se superar nas fantasias e até já aprendeu truques para encarnar os personagens:

- Não havia nenhuma festa legal em Nova York para o Halloween, o que sempre me chateou. Era tão sem graça, então pensei em me vestir muito para que as pessoas pudessem sentir essa vibe. Todo ano eu tento fazer algo mais fabuloso. Uma vez eu aprendi a andar em pernas de pau; ano passado eu era um pavão e treinei com o Cirque du Soleil. Eu começo a pensar sobre isso no dia seguinte ao último.

Para além do Halloween, Heidi também gosta de testar looks diferentes quando está na passarela ou quando faz programas de televisão. Ao falar sobre o assunto, aproveita para citar quais peças o marido Tom Kaulitz gosta de vê-la vestir e qual estilo ela prefere nele:

- Eu gosto quando os designers me transformam. Eu não gosto de ser chata ou segura, caso contrário eu poderia estar em casa com meus filhos. Meu marido me amaria em minissaias rosas o tempo todo. Ele pode usar qualquer coisa. Eu o amo em um terno ou jeans rasgado ? mas o melhor de tudo, nada.

Ela ainda explica o motivo de nunca ter sentido a necessidade de fazer terapia:

- Eu não seria contra. Eu ficaria entediada falando sobre mim toda semana, eu acho. Eu não uso drogas. Fumei há um tempo, mas não uso vape. Eu bebo principalmente descafeinado, estou com muita energia como está. Em seguida, continua: Sport en chambre é meu exercício favorito ? soa melhor em francês. Tenho um marido mais novo. Também corro muito, tenho quatro filhos. Não tenho assistente, então não tenho pessoas fazendo as malas para mim ou carregando minhas coisas, eu faço tudo sozinha. Eu como direito, nunca me exercito muito ou levo pesos pesados. As pessoas podem se esforçar demais. Eu escuto meu corpo. Não tenho dores nas costas ou nos joelhos e tenho meu marido.

Ao ser questionada se o sexo bom o marido é bom, ela responde:

- Muito bom. Meu marido é meu par.

Na conversa com o veículo, a famosa também falou sobre como tem a estranha sensação de que já viveu muitas vidas antes:

- Sempre fui homem antes ? esta é minha primeira vez como mulher. Leem minhas palmas, íris, pés, tudo. Quando eu tinha 16 anos, li meu futuro e o astrólogo me disse: Milhões de pessoas ouvirão o que você tem a dizer.

Apesar disso, Heidi revela que nunca imaginou que teria o sucesso e a fama que tem hoje, além de uma bela família:

- Eu nem tinha pensado em ser modelo naquela época ou dar festas de Halloween. Eu costumava sonhar em ter uma família grande, com uma casa grande e jardim, cachorros e muitas crianças. Tenho sorte ? tenho tudo agora.