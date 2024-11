Grávida, Lexa sofre tentativa de assalto após gravar Sabadou com Virginia e se pronuncia

Que susto! Lexa foi abordada por criminosos enquanto deixava o SBT, em São Paulo, na última quinta-feira, dia 31. A cantora, que anunciou recentemente a primeira gravidez, estava na emissora para gravar o Sabadou com Virginia.

Na manhã desta sexta-feira, dia 1, ela se pronunciou sobre o assunto:

- Cara, tomamos um susto ontem? Nossa, eu estou meio assim até agora, mas está tudo bem. Graças a Deus está tudo bem! A gente estava saindo do SBT e aí a gente foi abordado por bandidos que pararam a van. Eles chegaram falando: Fica todo mundo dentro da van, perdeu, perdeu.

E continua:

- Aí, olha? Não desejo isso para ninguém! Eu, grávida, comecei a ficar nervosa, comecei a rezar e coloquei a mão na barriga? Mas está tudo bem, no final das contas. O motorista voltou correndo também, foi na contramão. Foi tudo muito rápido, eles viram a gente também, foi uma loucura, não gosto nem de lembrar.

Em entrevista ao colunista Leo Dias, Bruno Degase, chefe de segurança de Lexa, revelou acreditar que se tratava de uma tentativa de assalto:

- Quando os três homens que estavam no carro desembarcaram, um já veio com a mão na cintura gritando Perdeu, perdeu, e o outro foi para a porta de trás da van, quando ele abriu, viu a Dona Conceição [Avó da Lexa], não sei o que passou na cabeça dele. Só sei que Deus trabalhou firme, isso foi um livramento de Deus, porque eles desistiram na hora. O motorista veio e pegou a contramão e a gente conseguiu sair, graças a Deus.

Lexa está grávida do primeiro filho, fruto do noivado com Ricardo Vianna.