Morando coloca mais uma área à venda nos fundos de ‘vila nobre’

Orlando Morando (PSDB), prefeito de São Bernardo a dois meses do fim do mandato, segue com sua política de colocar imóveis públicos à venda. Desta vez, uma área de 9.399,78 m², situada em frente a pátio de recolhimento de veículos na Rua Roberto Scarpelli Amedeo Bigucci, no Bairro dos Casa, está disponível para alienação. Equipe do Diário esteve no local e constatou que, no número 275, o imóvel é dividido em dois e, em ambos os lados, há construções danificadas e com sinais de abandono.

Em um dos lados, o portão de tela e de correr sobre trilhos estava trancado com um cadeado novo e um cartaz escrito a mão: “Por favor, cuidado para os cães não saírem. Obrigado”. No estacionamento do terreno há carros e caminhões estacionados, mas sem a presença de pessoas ou animais, apenas mato alto e entulho.

Na outra ponta, há uma guarita abandonada e o portão aberto. Em dois galpões, há tubulações de concreto, daquelas usadas em grandes obras de canalização, abandonados e vegetação cobrindo grades e muros. Sons são ouvidos em uma área de escritórios. Por lá, ao menos cinco operários realizavam, na tarde de ontem, demolição parcial de uma parede, pintura e reparos na instalação elétrica.

Um dos trabalhadores foi indagado pela reportagem sobre a atuação deles naquela área. “Começamos a fazer uma reforma aqui na terça-feira e devemos concluir até terça”, disse um trabalhador, que pediu para que seu nome fosse preservado. Ele ainda foi questionado sobre se os deteriorados galpões e a outra área receberiam intervenções e foi enfático na resposta. “Mandaram mexer só aqui. Lá em cima, nem o mato é pra roçar. Pelo que sei, vão trazer algumas pessoas para cá de forma provisória, mas não sei de qual local”, explicou o trabalhador de uma empresa terceirizada.

O imóvel, segundo laudo de avaliação encomendado pela Prefeitura e apresentado em abril deste ano, aponta preço de R$ 15,47 milhões para alienação ao mercado. As propostas financeiras devem ser apresentadas em sessão pública no dia 29 de novembro. O arremate fica com quem oferecer o maior valor pela área.

Documento ao qual o Diário teve acesso indica que o preço mínimo para o imóvel contempla “benfeitorias”, daí as obras iniciadas na última semana na áreas de escritórios. No laudo apresentado, técnicos apontam como característica construtiva “depreciação pelo obsoletismo”.

A área em Zona Empresarial Restritiva 1, segundo a lei de zoneamento municipal, não permite empreendimentos residenciais, mas está apto a receber indústrias e comércios de grande porte, tais como hipermercados, atacadistas ou empresas de armazenagem e logística, por exemplo.

Chama a atenção que o terreno disponível para alienação margeia uma “vila nobre”, com ruas públicas fechadas com cancelas, seguranças e casas de alto padrão, com entrada pela Estrada dos Casa.

No memorial descritivo do edital, a Prefeitura de São Bernardo alega que o prazo para desocupar a área “será de três meses a partir da lavratura da escritura” e que o “habite-se” será disponibilizado após o arrematante pagar o valor total devido pela área. A gestão Orlando Morando ainda afirma, sem apresentar laudos, que, caso a área esteja contaminada, todos os custos para recuperação do solo ficam a cargo do comprador.

Em oito anos de mandato, Orlando Morando venceu ou negocia um total aproximado de três dezenas de imóveis públicos. A administração municipal foi procurada para falar sobre o assunto abordado nesta reportagem, mas não se manifestou até o fechamento desta edição.