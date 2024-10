Apple tem receita recorde no trimestre e atinge lucro de US$ 14,73 bilhões

A Apple teve lucro líquido de US$ 14,73 bilhões no trimestre encerrado em setembro, 36% menor do que o lucro registrado no mesmo período de 2023. Ajustado por ação, o lucro foi de US$ 1,64, levemente acima da projeção de analistas consultados pela FactSet, que previam lucro diluído de US$ 1,61.

No mesmo período, a receita da fabricante de Iphones foi de US$ 94,9 bilhões, uma alta de 6% em comparação com o mesmo trimestre de 2023 e acima da projeção de analistas ouvidos pela FactSet, de US$ 94,5 bilhões.

Segundo a companhia, esta é a maior receita já registrada por ela em um trimestre, com a alta da receita sendo impulsionada pelas vendas de Iphones.

Conforme o balanço, as vendas para a China durante o quarto trimestre fiscal da Apple foram de US$ 15,03 bilhões, abaixo da projeção esperada, de US$ 15,92 bilhões.

Às 17h54 (de Brasília), a ação da companhia caía 1,33% no after hours de Nova York.