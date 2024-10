Alanis Guillen compartilha carta de despedida após morte do pai

A atriz Alanis Guillen, mais conhecida por interpretar Juma na refilmagem de Pantanal, compartilhou em seu Instagram uma carta de despedida ao pai, o engenheiro e músico Fúlvio Caratella, que morreu nesta semana.

No texto, publicado nesta quinta-feira, 31, acompanhado de uma série de fotos, Alanis lamenta a perda e celebra a história do pai. "Fico ensaiando o que te escrever. Ao mesmo tempo que dói demais perder o grande amor da vida, sinto uma paz tão certa, pai. Compreendi e senti ali na hora do voo da sua alma o que é amor - além de tantas outras coisas", começa ela.

"Você é muito amado e deixou mesmo um legado. Sou muito feliz de ser um pedaço seu, de aprender tanto contigo. O real valor da vida", escreve a atriz.

Fúlvio era baixista na banda paulistana Kaleidoscope e tinha grande paixão pela música, o que a filha destaca em sua homenagem. "Nossa música da vida é você", finaliza Alanis.

Após ganhar destaque no papel de Juma em Pantanal, a atriz de 26 anos está de volta ao ar em Mania de Você, novela das 21h da Globo, em que interpreta Michele. A personagem é uma jovem cozinheira de origem humilde, irmã mais nova da Ísis de Mariana Ximenes.