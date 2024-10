Charge - 31 de outubro de 2024

Marcelo Lima (Podemos), prefeito eleito de São Bernardo, começará a discutir já no governo de transição a volta da cidade ao Consórcio Intermunicipal do Grande ABC depois de dois anos fora da entidade. O podemista reuniu-se com os demais seis futuros chefes dos Paços da região - Gilvan Junior (PSDB, Santo André), Tite Campanella (PL, São Caetano), Taka Yamauchi (MDB, Diadema), Marcelo Oliveira (PT, Mauá), Guto Volpi (PL, Ribeirão Pires) e Akira Auriani (PSB, Rio Grande da Serra) - ontem. O encontro discutiu a reintegração tanto de São Bernardo quanto de São Caetano, que se retiraram do colegiado regional no fim de 2022, nas gestões de Orlando Morando (PSDB) e José Auricchio Júnior (PSD), respectivamente.

A definição de um novo modelo de governança que possa contemplar as necessidades das cidades envolvidas foi a pauta discutida. Marcelo Lima destacou que o retorno de São Bernardo ao Consórcio é essencial para fortalecer a integração entre os municípios. “Vamos dialogar e debater para encontrar um modelo que traga mais eficiência e reduza custos, mas que una as cidades”, afirmou.

O retorno ao Consórcio ainda depende de autorização da Câmara, que deve ser solicitada pelo Executivo. Lima explicou que pretende pedir, durante o período de transição, que Morando encaminhe a proposta para que, a partir de 1º de janeiro, São Bernardo possa participar normalmente da entidade.