Luana Targinno é a nova dona da coroa rural em A Fazenda 16

Mais um mandato! Na quarta-feira, dia 30, rolou a tão esperada troca de fazendeiro no reality rural da Record TV. Com uma prova que fez os peões suarem, Luana se sagrou a mais nova dona do chapéu de A Fazenda 16.

Como já é tradicional para os fãs do programa, Adriane Galisteu relembrou os embates que rolaram ao longo da noite pós-formação da roça. Além de todas as farpas trocadas durante o dia entre vários peões, como Luana que ganhou punição proposital.

Outra dupla que adora se engalfinhar é Gui Vieira e Fernando, com direito ao cozinheiro afirmando que o ator o ameaçou. Na hora de ir para a baia, ele até pediu para Albert o proteger do ex-Chiquititas.

Na hora da prova, Luana, Sacha e Yuri precisaram de habilidades como mira, agilidade e equilíbrio para a Prova do Fazendeiro. Dividida em duas etapas, os peões tinham que derrubar todas as placas da cor deles, após isso, tinham que levar 15 bolinhas para encher um recipiente.

Em um bom começo, Sacha e Yuri terminaram quase ao mesmo tampo, mas Luana rapidamente os alcançou. Com isso, o trio seguiu para a descida com as bolas na bandeja e não conseguiram manter muitas no lugar.

Luana iniciou mal a segunda etapa, mas conseguiu empatar com Sacha, que pegou o jeito do equilíbrio das bolas mais rapidamente. Após reclamações de Bali de que a peoa teria segurado os comprimidos com o corpo, Adriane contou que a produção estava checando a prova.