Carreta da mamografia leva atendimento a mulher em vulnerabilidade social

A unidade móvel da Américas Amigas inicia jornada no Estado de São Paulo, com paradas em cinco cidades, para realização gratuita de mamografias e outros exames a pessoas em vulnerabilidade social, a partir dos 40 anos. Na região, estará em São Bernardo até domingo – inclusive no feriado – à Rua Marechal Deodoro, 2785 – Centro.

Depois, passará por Suzano, Itaquaquecetuba, Guaratinguetá e São Sebastião são as próximas localidades a serem visitadas pela Unidade Móvel, que é equipada com mamógrafo, ultrassom e impressora de filme de exame. Os resultados são entregues no mesmo dia, para evitar novos deslocamentos das pessoas atendidas.

Segundo especialistas e sociedades médicas, a chance de cura é de até 95% quando o câncer de mama é diagnosticado precocemente. A recomendação é que o rastreamento seja realizado a partir dos 40 anos. A doença é a primeira causa de mortalidade por câncer entre mulheres no Brasil (2022-23) – havendo variações de região para região, de acordo com o Instituto Nacional do Câncer.

Considerando o total de casos identificados pela Américas Amigas, em suas múltiplas ações, 33% estão abaixo de 50 anos e 18% acima de 70 anos, o que significa que 51% estão fora da faixa etária atendida pelos serviços públicos, que é de 50 a 69 anos.

“A Américas Amigas segue as recomendações de sociedades médicas nacionais e internacionais, de iniciar o rastreamento de câncer de mama a partir dos 40 anos. Nossa meta é contribuir para a redução de mortalidade por câncer de mama e, para isso, atuamos em todo o Brasil, em comunidades mais vulneráveis, o ano inteiro”, diz Andrea Pereira, presidente da ONG.

Para participar as interessadas devem se inscrever pelo site da Américas Amigas, www.americasamigas.org.br.

A Américas Amigas atua durante todo o ano pelo Brasil, por iniciativas próprias e/ou em ações em parceria com outras organizações sociais e instituições beneficentes. Somente em 2024, já esteve, com apoio da Marinha Brasileira, em atendimento a populações ribeirinhas por cerca de 60 dias, além de capacitar agentes de saúde nas regiões Norte e Nordeste, para multiplicar conhecimento sobre a doença. Em seus 15 anos de atuação, doou 24 mamógrafos e viabilizou cerca de 1,5 milhão de atendimentos, entre consultas e exames de detecção e diagnóstico da doença.