Mariana Xavier revela vício em redes sociais: Litros de energia

As redes sociais fazem parte do nosso dia a dia, especialmente em um período onde nos comunicamos através delas. A atriz Mariana Xavier, que passou um tempo afastada das plataformas digitais, reapareceu nesta quarta-feira, dia 30, e fez um desabafo corajoso.

A atriz, de 44 anos de idade, revelou estar viciada no Instagram e usou seu perfil oficial para escrever sobre o assunto:

Não existe autocuidado sem autoconhecimento, né? No início de setembro, depois de um período muito frenético de trabalho entre temporada da peça em São Paulo, palestras pelo Brasil, lançamento de filme na Netflix e série no GNT, eu me vi completamente exausta ? corpo e alma pedindo socorro. Percebi que boa parte desse esgotamento tinha a ver com o tanto de tempo que eu estava gastando online, especialmente aqui no Instagram.

Ainda na legenda da publicação, Mariana continuou relatando que abria o aplicativo várias vezes por dia:

Difícil admitir um vício, né? Mas era exatamente isso que tinha virado. Além de ceder a essa lógica moderna de que é preciso postar o tempo todo, fazendo praticamente um reality show da própria vida porque quem não é visto não é lembrado, eu embarquei numa egotrip insana de abrir isso aqui um milhão de vezes por dia, totalmente no automático, e gastar litros de energia andando em looping entre comentários nas minhas publicações, menções em stories, directs, solicitações de mensagem, tentando inútil e nocivamente controlar tudo que falavam de mim e dos meus trabalhos.

Ela finaliza o desabafo contando que passou a se distrair com outras coisas:

Obviamente não podia dar coisa boa, né? A terapia nem sempre nos impede de cometer erros, mas ajuda a gente a detectar mais rápido os desvios no caminho, sabe? Puxei com força o freio de mão das redes sociais e comecei a ocupar meus dias e minha cabeça com coisas mais enriquecedoras e gostosas.

Na publicação, ela ainda dá dicas de séries, livros e podcasts para ocupar a mente longe das redes sociais.